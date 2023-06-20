Женщина попала в реанимацию после операции по коррекции носа в подмосковной клинике

Следователи возбудили уголовное дело после того, как у пациентки одной из частных клиник в Одинцовском городском округе произошла остановка дыхания после плановой операции по коррекции носа.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Подмосковью, инцидент произошел 15 июня. После остановки дыхания во время пластической операции 25-летнюю женщину перевели в реанимационное отделение.

Уточняется, что сейчас состояние пациентки стабилизировалась. Ее жизни ничего не угрожает.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни».

Следователи допросили сотрудников клиники, а также провели обыск, в ходе которого изъяли медицинскую документацию и пятнадцать ампул препарата, который использовался во время операции. В ближайшее время будет также допрошен анестезиолог и проведен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что 19-летний молодой человек поджег коробку с петардами о ставил ее в отделении банка в подмосковных Химках.