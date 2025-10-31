Сын раскрыл детали чудовищного преступления в уральском лесу

Шокирующие подробности жестокого убийства в уральском лесу раскрыли правоохранительные органы. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в интервью «Ленте.ру», мотивом чудовищного преступления, жертвой которого стала 41-летняя женщина, стала личная неприязнь со стороны ее собственного сына.

По данным следствия, оба, являясь уроженцами одной из стран Центральной Азии, работали в регионе. Подозреваемый, находящийся сейчас под стражей, заманил родительницу в лесопарковую зону под предлогом того, что сопровождает ее на новую, более комфортную квартиру. Именно там он и совершил нападение.

На допросе молодой человек признался, что целью убийства было желание раз и навсегда прекратить постоянные упреки со стороны матери. На вопрос следователей о том, как он решился на столь ужасный поступок, задержанный хладнокровно заявил, что ранее имел опыт забоя домашнего скота и «привык к подобному».

