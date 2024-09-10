В Якутии 11 человек пострадали и трое погибли после аварии с автобусом

Согласно предварительной информации, в Алданском районе Якутии автобус Higer съехал с дороги и опрокинулся, вследствие чего 11 человек пострадали и трое погибли, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Якутии.

«По предварительной информации, автобус направлялся из г. Нерюнгри в г. Алдан, совершил съезд на обочину и опрокидывание. <...> 10 пассажиров попутным транспортом доставлены в ЦРБ г. Алдан», — говорится в сообщении.

Также в телеграм-канале управления Госавтоинспекции по региону сообщалось, что в сумме пострадало около 20 человек.

«На федеральной дороге «Лена» в Алданском районе произошло опрокидывание пассажирского автобуса. <…> По предварительным сведениям, авария произошла в результате съезда автобуса с трассы, пострадали около 20 человек», — сказано в сообщении.

В результате столкновения автобуса на трассе «Лена» три человека погибли. Представители правоохранительных органов также прибыли на место аварии для проведения следственных мероприятий и выяснения причин происшествия.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению дорожного движения на участке, где произошла авария, так как данный инцидент привел к временной блокировке трассы.

Ранее дептранс сообщил о массовом ДТП на МКАД, движение сильно затруднено.