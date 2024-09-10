Дептранс сообщил о массовом ДТП на МКАД, движение сильно затруднено

В столичном Дептрансе проинформировали о сильном затруднении в движении на участке 42-го километра Московской кольцевой автодороги. Причиной тому стала автоавария с участием сразу нескольких автомобилей.

Сообщается, что инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 9 сентября. Сигнал о ДТП сразу поступил на пульт дежурного.

«ДТП произошло на стороне 34-го километра МКАД, в районе съезда № 33», — заявили в Дептрансе.

В ведомстве призвали автомобилистов выбирать маршруты объезда. Информация о пострадавших уточняется. На месте в настоящее время работают оперативные службы.

Москвы.

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