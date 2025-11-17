В Омске подтвердили приговор мигранту, избившему мужчину и натравившему на него пса

Омский суд подтвердил обвинительный приговор в отношении 36-летнего гражданина Узбекистана, жестоко избившего прохожего и спустившего на него собаку, сообщили и в региональной прокуратуре.

Ранее суд первой инстанции признал иностранца виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно осужденный обязан выплатить жертве полмиллиона рублей в качестве компенсации за перенесенные нравственные и физические страдания.

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел в июле 2023 года на территории садоводческого товарищества «Путеец-2». Потерпевший мужчина, попросивший помощи с вызовом такси, случайно зашел на частный дачный участок. Владелец участка расценил это как акт агрессии и совместно с иностранным рабочим, трудившимся у него, начал избивать гостя. Для расправы они использовали ноги и деревянную палку.

Когда избиваемому удалось вырваться и попытаться скрыться, хозяин участка спустил на него собаку. Пес атаковал пострадавшего, нанеся ему не менее 20 укусов. В совокупности с побоями это привело к получению мужчиной тяжкого вреда здоровью, в перечень которого вошел и перелом костей черепа.

