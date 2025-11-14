«Опасная игра лап». Мужчина ранен из собственного ружья после прыжка собаки

В США, на территории штата Пенсильвания, зафиксирован необычный случай ранения из огнестрельного оружия, где непосредственным участником инцидента стала домашняя собака. Об этом сообщает журнал People .

Как пояснил сам пострадавший, происшествие имело место 11 ноября. Мужчина занимался чисткой своего ружья и по окончании процедуры оставил его без присмотра на кровати. Внезапный прыжок питомца на постель привел к тому, что животное задело механизм спуска, прозвучал выстрел. Находившийся в доме сын 53-летнего мужчины незамедлительно отреагировал на происшествие и вызвал медиков. Раненого в срочном порядке доставили в медицинское учреждение, где ему была проведена экстренная операция. По последним данным, жизнь пациента вне опасности, его состояние врачи характеризуют как стабильное. Для установления полной картины случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось о том, что в Балашихе на видео попал момент выгула своры собак на спортплощадке.