Зимняя угроза: юрист пояснил, как доказать вину управляющей компании за упавший с крыши снег

Капризная российская зима с ее оттепелями и морозами создает не только слякоть под ногами, но и вполне конкретные угрозы сверху. Сосульки и пласты снега, падающие с крыш на припаркованные автомобили, превращаются из досадной неприятности в серьезную проблему с ремонтом. В такой ситуации главное для автовладельца — не паниковать, а действовать четко и последовательно, как советует юрист Павел Пенкин. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, первым делом необходимо собрать доказательства: сфотографировать поврежденный автомобиль с разных ракурсов, найти свидетелей происшествия и вызвать наряд полиции для составления протокола. Все последующие расходы — на эвакуатор, экспертизу, ремонт — нужно подтверждать чеками. Затем следует изучить свой страховой полис: покрывает ли он подобный форс-мажор. Если да — оформляйте страховой случай, предоставив компании весь пакет документов. Если оценка ущерба страховщиком кажется заниженной, вы вправе заказать независимую экспертизу.

Эксперт добавил, что ключевой вопрос — определение ответственного за ущерб. Виновником считается тот, кто обязан содержать кровлю или конструкцию. В случае с многоквартирным домом это управляющая компания, а если снег свалился с самовольной постройки или застекленного балкона — то собственник соответствующей квартиры. Именно ему нужно направить досудебную претензию с требованием возместить убытки.

По его мнению, если претензию оставляют без ответа, дорога ведет в суд. К иску нужно приложить все доказательства, заключение эксперта и детальный расчет ущерба, куда можно включить не только стоимость ремонта, но и затраты на эвакуацию, услуги юриста, а в ряде случаев — компенсацию морального вреда.

Юрист резюмировал, что падение снега на автомобиль — это не безответственная стихия, а следствие чьего-то халатного отношения к своим обязанностям по содержанию имущества. Грамотные и настойчивые действия потерпевшего водителя, подкрепленные документами, могут полностью возместить ущерб, переложив финансовую ответственность на того, кто действительно виноват. Главное — не ждать милости от управляющей компании, а отстаивать свои права через претензионный порядок и, если потребуется, через суд.

Ранее сообщалось, что в Ижевске УК не чистили снег и сосульки с крыш с целью экономии средств.