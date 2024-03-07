Udm-info: УК не чистят снег и сосульки с крыш с целью экономии средств

Жители Ижевска обеспокоены тем, что не могут спокойно выходить из своих домов на улицу в зимний период времени: снег с крыш и сосульки никто не убирает, периодически глыбы падают. Udm-info разобралось, почему складывается такая ситуация и кто виноват в ней.

Сотрудница сферы ЖКХ рассказала, что компании вынуждены экономить. Очищают крышу от снега один раз за всю зиму. Для этого приходится нанимать сотрудников компаний, занимающихся высотными работами. Если высота здания выше метра, то стоимость очистки одного квадратного метра составляет 100 рублей. Выходит, что за чистку крыши девятиэтажного дома на три подъезда УК платит 10 000 рублей. Не каждая УК может выделить столько денег несколько раз за сезон.

Начальник отдела кадров одной из УК Ижевска рассказал, что иметь сотрудников в штате, которые будут чистить снег, выходит еще дороже.

«На очистку крыши каждого МКД необходимо как минимум два сотрудника, имеющих допуск к работам на высоте. Их труд оценивается на рынке от 50 тысяч рублей в месяц. При этом компании они нужны только зимой — для очистки крыш. Если же брать их в штат, то в год пришлось бы платить им зарплату в размере 600 тысяч рублей на каждого. Где компании взять эти деньги, если мы существуем на средства с платежей собственников жилья? Пришлось бы существенно повышать взнос на текущий ремонт и содержание жилья, а собственники на это не пойдут», — пояснила Udm-info начальник отдела кадров одной из УК Ижевска на условиях анонимности.

Получается, что УК дешевле заплатить штраф, призналась собеседница Udm-info. УК или ТСЖ — это юридическое лицо, сумма штрафа составляет примерно 50 тысяч. Директора УК могут оштрафовать на 4-5 тысяч рублей. Чтобы ситуация изменилась, необходимо изменить законодательство.

Юрист из Ижевска Денис Агапов согласен, что УК не чистят снег из-за высоких затрат.

«Перед началом работ по очистке крыш УК должна оценить риски самопроизвольного схода снега и образования завалов и, как следствие, возможного травмирования работников. После этого УК обязана принять меры для снижения этих рисков. Также УК обязана обеспечить работников специальной одеждой и обувью, оформить им наряд-допуск, установить ограждения и предупредительные знаки, обозначить границы опасных зон», — рассказал юрист.

Ранее мы сообщали, что пласт снега обрушился на припаркованную «Ниву» возле одного из супермаркетов в Салехарде.