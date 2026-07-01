Администрация Городского округа Пушкинский обсудила с родителями закрытие детсада «Солнышко»

Решение о приостановке работы учреждения с сентября 2026 года было принято с учетом возраста здания, его физического износа и состояния прилегающей территории. В администрации подчеркнули, что на данный момент в «Солнышке» нет очереди, а свободные места указывают на невысокий спрос со стороны семей.

Все дети будут переведены в другие отделения — «Малыш» и «Пчелку», расположенные на улице Дачной. В этих зданиях проведен капитальный ремонт: в «Малыше» помещения уже полностью готовы, в «Пчелке» летом завершат работы — обновят покрытие в раздевалках, приведут в порядок стены и фасад. К началу учебного года оба корпуса будут соответствовать всем санитарным требованиям.

Перевод организуют сформированными группами вместе с воспитателями. Индивидуальные обращения родителей по вопросам перевода будут рассматриваться положительно. Консультации можно получить у заместителя председателя Комитета по образованию Елены Прониной по телефону 8-495-543-76-94.

Во вторник, 30 июня, заместитель главы округа Ольга Жданова встретилась с инициативной группой родителей. Она отметила, что главной задачей было максимально открыто обсудить ситуацию, ответить на вопросы и услышать каждую позицию. Встреча прошла в конструктивном ключе — стороны обсудили детали и наметили вопросы, требующие дальнейшей проработки. Следующая встреча назначена на 9 июля в 19:00 в здании «Солнышка». Власти выразили готовность продолжать диалог до полного урегулирования всех вопросов.