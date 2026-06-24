Агроном рассказал, чем отличается дикая клубника от земляники и где ее искать в Подмосковье

В подмосковных лесах и на лугах скоро начнется сезон дикой клубники. Агроном Владимир Викулов в беседе с REGIONS рассказал, где искать эту ароматную ягоду, чем она отличается от лесной земляники и когда лучше отправляться на сбор.

Многие путают лесную землянику и дикую клубнику. Как пояснил агроном, это разные ягоды и растут они в разных местах. Обе ценятся высоко, но клубника считается более редкой и капризной. Лесная земляника ароматнее, но кислее. Дикая клубника чуть крупнее, более округлой формы и плотнее, у нее совершенно другой аромат.

Земляника любит опушки и небольшие полянки в лесу. Клубника чаще встречается на открытых местах, берегах рек и высоких склонах — более сухих и теплых. По словам агронома, дикая клубника тяготеет к южным районам.

Лучшие места для поиска — берега крупных рек (Волги, Оки), южные склоны, хорошо прогреваемые солнцем луга и поляны. Сейчас уже начался сезон земляники, а клубника созреет чуть позже — активный сбор стоит ждать в начале июля. Собирать ягоду лучше утром, пока она не прогрелась на солнце — так она дольше хранится.