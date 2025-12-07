Аналитик Абелев посоветовал иметь при себе не менее 7 тысяч рублей наличными

Несмотря на увеличение доли безналичных платежей, иметь при себе некоторое количество наличных денег все же необходимо. Об этом в беседе с агентством «Прайм» поведал Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст».

Он отметил, что размер необходимой суммы зависит от финансового положения человека, его профессиональной деятельности и места жительства. В крупных городах рекомендуется иметь при себе от 5 до 7 тысяч рублей, а в регионах — от 2 до 5 тысяч рублей. Обычно этой суммы достаточно, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

Чаще всего наличные используют для оплаты транспортных услуг, продуктов питания и услуг голосовой сотовой связи. Иногда такой способ оплаты оказывается более удобным, а иногда позволяет избежать комиссий за мелкие транзакции.

Кроме того, как указал аналитик, в сфере услуг, включая магазины, парикмахерские, рынки и кафе, продолжаются платежи наличными. Микробизнес часто сам предлагает такой способ оплаты.

«Ведь им невыгодно принимать оплату в картах из-за оплаты банковского эквайринга», — заключил Абелев.

