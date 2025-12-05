«Достойная старость или популизм?» Депутаты предложили повысить минимальную пенсию в четыре раза

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» выступили с радикальной инициативой по увеличению минимальной страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей. Соответствующее обращение направлено на имя главы Социального фонда России Сергея Чиркова.

Авторами предложения стали лидер фракции Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как подчеркнул Миронов в комментарии для РИА Новости, действующий минимальный размер пенсии (примерно 13,3 тыс. рублей) не дотягивает даже до федерального прожиточного минимума для пенсионеров, который установлен на отметке около 15,2 тыс. рублей.

По мнению парламентариев, столь существенное повышение выплат — с нынешних 13 до планируемых 50 тысяч рублей — создаст условия для достойной жизни пожилых людей, позволит им сохранять здоровье и социальную активность.

«Напомню, что задача по повышению продолжительности качественной жизни входит в национальный проект "Демография". Мы считаем, что достойная пенсия — это мерило зрелости государства», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось о том, что средний размер пенсии в России достиг 23,5 тысячи рублей.