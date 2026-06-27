Депутат Толмачев рассказал жителями Балашихи о выполнении народной программы

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по молодежной политике Александр Толмачев провел встречу с жителями Балашихи, сообщает REGIONS. Она прошла в детском саду «Земляничка» в микрорайоне Гагарина. Депутат рассказал горожанам о реализации народной программы «Единой России» в период с 2021 по 2025 годы.

За пять лет в рамках программы по всей стране построили более 1,7 тысячи детских садов. Однако сотрудники «Землянички» обратили внимание депутата на состояние игровой и спортивной площадок рядом с учреждением. Они попросили обновить покрытие и благоустроить территорию вокруг здания. Толмачев пообещал учесть пожелания жителей.

«Обновление покрытия, общее благоустройство пространства вокруг зданий детсада принял в наказы для новой народной программы „Единой России“. Будет идти работа. Важно, что на таких встречах люди обращаются не только с частными проблемами, но и выражают заботу о рабочем месте и своих подопечных», — отметил Толмачев.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Жители смогли задать вопросы и предложить свои варианты развития микрорайона. Депутат отметил, что все обращения будут проанализированы и учтены в дальнейшей работе.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы РФ Александр Толмачев провел в Балашихе программную мастерскую.