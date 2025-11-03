Дети и пожилые в зоне риска: Минздрав предупредил о новом штамме гриппа

Российский Минздрав предупредил граждан о вирусе гриппа D и мерах профилактики. Вирус D обнаружен у свиней и крупного рогатого скота, однако случаи заражения людей официально не зафиксированы, сообщает «Брянск сегодня».

Доктор медицины Роман Горенков отметил, что для людей этот тип гриппа пока не представляет серьезной угрозы. Он уточнил, что наибольшую опасность представляют гриппы A, B и C, которые могут вызывать осложнения: менингит, сердечную недостаточность, проблемы с сосудами и отек мозга.

Для постановки точного диагноза применяются ПЦР-тесты или аптечные экспресс-тесты. При обнаружении болезни необходимо лечение по назначению врача.

В группу риска входят дети, беременные женщины и пожилые люди. Минимизировать вероятность заражения можно с помощью вакцинации и соблюдения профилактических мер в период пикового сезона заболеваемости.

