Еда с последствиями: назван продукт, который разрушает суставы

Популярные протеиновые добавки, которые миллионы людей используют для роста мышц, могут стать скрытым врагом суставов — к такому выводу пришел ортопед-травматолог Павел Семиченков. Его комментарий передает afi.ru.

Врач высшей категории выделил три основных риска, о которых редко предупреждают фитнес-тренеры. Первая опасность — обезвоживание: на усвоение белка тратится огромное количество воды, что ухудшает гидратацию хрящей и делает их уязвимыми для износа. Решение простое, но часто игнорируемое: в дни приема протеина необходимо увеличивать потребление воды минимум на 0,5-1 литр.

Вторая угроза — воспалительные процессы: избыток животного белка, особенно из сыворотки, повышает уровень мочевой кислоты, что может провоцировать подагру и артриты. Самые опасные с этой точки зрения — сывороточные протеины, говяжий и казеин, содержащие рекордное количество пуринов.

Третья проблема — дисбаланс развития: стремительный рост мышц опережает укрепление связочного аппарата, создавая идеальные условия для травм при работе с большими весами. Ортопед отмечает тревожную тенденцию: все больше молодых пациентов обращаются с артрозами, полученными именно из-за такого дисбаланса.

Для безопасного использования протеинов рекомендуют придерживаться суточной нормы 1,5-2 грамма белка на килограмм веса, причем основную часть получать из обычной пищи — творога, яиц, курицы, рыбы и бобовых. Для укрепления связок необходим коллаген или обычный желатин, который можно найти в холодце или фруктовом желе. Противовоспалительный эффект обеспечат Омега-3 добавки или жирная рыба — лосось, форель, сельдь. Эти простые правила помогут избежать ситуации, когда погоня за рельефным телом оборачивается хроническими проблемами с опорно-двигательным аппаратом.

