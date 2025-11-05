Диктор Березин назвал умершего Николаева лучшим ведущим нашего телевидения

Юрий Николаев, народный артист России, был «уникальным явлением на телевидении», — сказал в интервью NEWS.ru Владимир Березин, советский и российский диктор, актёр, тележурналист и теле- и радиоведущий.

Ранее сообщалось, что известный советский и российский телеведущий Юрий Николаев скончался. Ему было 76 лет. За несколько часов до своей кончины его срочно госпитализировали в одну из больниц Москвы.

По словам Березина, Николаев одним из первых сломал строгие рамки профессии диктора. В то время было принято читать только текст с листа, строго следуя написанному.

«Сердце сжалось, так больно стало от того, что Юрия Александровича не стало. Он был уникальным событием телевидения среди представителей нашей профессии. Он профессионально один из первых разрушил жесткие рамки профессии диктора, когда только по листочку, только то, что написано», — вспомнил диктор.

Березин подчеркнул, что Николаев был «на своём месте» в своей профессии и пользовался большой любовью коллег и зрителей. Он выразил уверенность, что смерть телеведущего станет сильным ударом для многих.

Ранее певец Григорий Лепс высказался по поводу смерти Юрия Николаева.