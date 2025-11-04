Лепс выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего Николаева

Фото: [ Звезды российской эстрады Олег Газманов, Григорий Лепс и Денис Майданов выступили для военнослужащих и членов их семей/Медиасток.рф ]

Григорий Лепс, народный артист Российской Федерации, выразил свои соболезнования в связи с уходом из жизни Юрия Николаева, известного телеведущего и народного артиста России. Он подчеркнул, что с кончиной Юрия Николаева завершилась целая эпоха.

Ранее сообщалось, что известный советский и российский телеведущий Юрий Николаев скончался. Ему было 76 лет. За несколько часов до своей кончины его срочно госпитализировали в одну из больниц Москвы.

«Сегодня ушел из жизни блестящий телеведущий, мой хороший близкий товарищ Юрий Николаев. Ушел потрясающий человек с большим щедрым сердцем и с широкой открытой душой. Ушла эпоха. Светлая память», — написал Лепс в своем Телеграм-канале.

Артист выразил свои соболезнования семье и близким Юрия Николаева в связи с его смертью.

