Долг в 3500 рублей стоил жизни: во Владикавказе расстреляли 18-летнего студента

Неизвестный выстрелил в 18-летнего парня и скрылся на отечественной машине. Спасти студента не удалось. Причина — долг в три с половиной тысячи рублей. По данным источника, нападавших было двое, один из них не достиг совершеннолетия. Об этом сообщает Lenta.ru.

Трагедия разыгралась 13 июня на территории, прилегающей к улице Кабардинской. Студент встретился с двумя знакомыми в районе Сапицкой будки, чтобы отдать долг — 3500 рублей. Но деньги не спасли. Вспыхнул конфликт, и один из оппонентов выстрелил в парня. Ранение оказалось смертельным. Злоумышленники скрылись на автомобиле отечественного производства. Их личности уже устанавливаются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По неофициальным данным, одному из подозреваемых нет 18 лет. Мотивы выясняются — возможно, ссора произошла не только из-за денег. Полиция ввела план «Перехват», стрелков ищут.

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