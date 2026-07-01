Два гения из одной школы: московские выпускники взяли максимум баллов по ЕГЭ

В истории российского образования произошло событие, которое можно назвать уникальным: два выпускника Центра «Предуниверсарий МАИ» — Григорий Славнов и Александр Горбунов — набрали в сумме максимальные 800 баллов по итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Каждый из них получил высший результат по всем четырем сдаваемым дисциплинам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике. О том, как удалось достичь этого рубежа и что ждет молодых людей в будущем, они рассказали Науке Mail .

Абсолютный рекорд и спокойствие как главное оружие

Григорий Славнов, серебряный медалист, и Александр Горбунов, окончивший школу с золотом, стали первыми в истории «Предуниверсария МАИ», кому покорилась эта высота, и первыми в стране среди выпускников одной школы с таким суммарным результатом.

Оба готовились без репетиторов, делая ставку на школьные занятия и самостоятельную работу. Григорий признался, что активная подготовка началась только в 11-м классе, но до этого он участвовал в олимпиадах по математике и увлекался физикой с информатикой. Ключевым фактором успеха он назвал системность и регулярность, а также умение вовремя остановиться, чтобы не выгореть. В сложные моменты его выручал принцип, выработанный в школе: сохранять хладнокровие и не паниковать из-за сложных заданий.

Александр, для которого самыми трудными стали русский язык и профильная математика, совмещал интенсивную подготовку с отдыхом. От стресса его спасали ежедневные прогулки с двумя собаками и занятия музыкой — он играет на гитаре и поет в школьной рок-группе. Буквально перед экзаменами, в мае, у них прошел большой отчетный концерт, который, по его словам, отлично разгружал голову.

Будущим выпускникам ребята советуют начинать готовиться заранее, не бояться экзамена и относиться к нему как к возможности показать результат, а не как к событию, от которого зависит вся жизнь. И главное — находить баланс между учебой и любимыми делами.

Инженерия будущего и семейные династии

Оба планируют поступать в Московский авиационный институт, но выбрали разные направления. Григорий идет на общеинженерный профиль, чтобы получить широкую базу. В будущем он хочет заниматься аналитикой данных или разрабатывать сервисы на основе искусственного интеллекта — работать в сфере на стыке фундаментальной математики и IT.

Александр решил продолжить семейную династию и выбрал институт компьютерных наук. На его выбор повлияли занятия в детском технопарке МАИ «Траектория взлета», где он заинтересовался беспилотными системами и нейросетями. Он отметил, что хочет учиться именно у тех преподавателей, которые вели там занятия.

Место, где растят стобалльников

В «Предуниверсарии МАИ» — специализированной школе с углубленной физико-математической подготовкой — ребята получили не только знания, но и понимание своего профессионального пути. Григорий подчеркнул, что сильная база закладывалась на протяжении всех лет обучения, а учителя всегда были готовы помочь. Но главное, по его словам, — это атмосфера: окружение мотивированных сверстников заставляло двигаться вперед. Александр добавил, что практикумы в школе научили решать задачи быстро и эффективно, что позволило оставлять время на перепроверку на реальном экзамене. И оба сошлись во мнении, что без сильных педагогов, которые переживали за результат, таких высот достичь бы не удалось.

Ранее сообщалось, что сдавшая ЕГЭ на 500 баллов школьница может поступить в МФТИ в Долгопрудном.