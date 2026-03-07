Двойной праздник в Госавтоинспекции: юные инспекторы из Подольска вышли на видеосвязь с коллегами со всего региона

В пятницу, 6 марта, в отделе Госавтоинспекции городского округа Подольск случилось сразу два повода для праздника. Здесь принимали гостей, а заодно подключались к большому областному телемосту, посвященному дню рождения движения ЮИД — в этом году организации исполнилось 53 года, сообщила администрация округа.

Встреча проходила в гибридном формате. С одной стороны, местный отряд юных инспекторов, считающийся одним из самых деятельных в округе, вышел на видеосвязь с коллегами со всего Подмосковья через платформу УГИБДД ГУ МВД России по региону. С другой — для ребят устроили торжественную часть прямо в стенах родного отдела.

Активистов поблагодарили за вклад в популяризацию безопасного поведения на дорогах и вручили памятные сувениры от Госавтоинспекции. Но самым ценным подарком для активных молодых людей стало неформальное общение с главным государственным автоинспектором округа. В теплой атмосфере за чашкой чая обсудили свежие идеи и практики, которые в будущем помогут уберечь молодежь от дорожных происшествий. Ребята предложили несколько инициатив, направленных на повышение безопасности — теперь слово за взрослыми.

«Такое взаимодействие помогает ребятам чувствовать себя частью большого и важного дела. Личное общение с профессионалами и обмен опытом с ровесниками — это лучшая мотивация для дальнейшей работы в сфере дорожной безопасности», — рассказывает заместитель начальника Госавтоинспекции по Г.о. Подольск Игорь Русаков.

