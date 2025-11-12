FA: эта зима может стать решающей в конфликте на Украине из-за «убитой» энергетики

Американский журнал Foreign Affairs 11 ноября заявил, что Украина больше не может самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией.

Как приводится в материале СМИ, в Киеве из-за перебоев с электричеством жители центра столицы сталкиваются с отключениями света на несколько часов ежедневно. Параллельно с этим в стране наблюдается снижение температуры, а проблема с отоплением остается нерешенной.

«Эта зима может стать решающей. Россия производит больше ракет, чем когда-либо, в то время как поврежденная энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну», – следует из статьи.

FA в продолжение темы пишет, что вероятное будущее украинской энергосистемы будет зависеть от решения европейских стран и США о поддержке Киева.

Ранее сообщалось, что Киев оказался в темноте после ночных атак российской армии. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала состояние энергосистемы «крайне сложным» из-за значительных повреждений инфраструктуры.