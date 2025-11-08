Киев в субботу вечером погрузился во тьму из-за перебоев в подаче электричества

В Киеве из-за проблем с электричеством прекратилась подача света в городские районы, сообщает агентство УНИАН.

Ранее В субботу компания «Центрэнерго» объявила, что российские удары привели к остановке генерации на всех государственных ТЭС Украины. В свою очередь, «Укрэнерго» сообщило о серии отключений электроэнергии в различных регионах страны.

«Киев погрузился во тьму из-за отключений света», — говорится в публикации УНИАН в Телеграм-канале.

10 октября по всей стране начались масштабные отключения электроэнергии, которые длились много часов. Власти сообщили о повреждениях в энергосетях и коммунальной инфраструктуре. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала ситуацию чрезвычайно сложной.

В ночь на субботу, 8 ноября, российские войска осуществили новый удар возмездия после атак ВСУ на гражданские объекты.