Глава городского округа Чехов передал помощь военнослужащим в зоне СВО

«Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и принимает участие в сборах гуманитарной помощи, которую мы регулярно отправляем нашим бойцам. Они сейчас находятся на переднем крае войны за нас. За нашу Родину. Эта поддержка очень важна для их боевого духа и настроя на победу над врагом!» - отметил Григорий Артамонов.