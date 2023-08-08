Глава городского округа Чехов передал помощь военнослужащим в зоне СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Чехов]
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и глава округа Чехов Григорий Артамонов совместно с председателем совета депутатов, руководителем фракции «Единая Россия» Михаилом Собакиным и настоятелем Вознесенской Давидовой Пустыни игуменом Сергием (Куксовым) привезли чеховским бойцам, находящимся в зоне боевых действий, снаряжение, обмундирование, необходимый подручный инструмент и адресные посылки от родных и близких.
В зону СВО из Чехова также привезли мобильную баню и продукты питания, различную технику. А знаменитый боксер Александр Поветкин передал ребятам спортинвентарь.
«Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и принимает участие в сборах гуманитарной помощи, которую мы регулярно отправляем нашим бойцам. Они сейчас находятся на переднем крае войны за нас. За нашу Родину. Эта поддержка очень важна для их боевого духа и настроя на победу над врагом!» - отметил Григорий Артамонов.
Бойцы в свою очередь поблагодарили всех неравнодушных жителей Чехова за поддержку.
«Победа будет за нами. А ваша поддержка приблизит нашу общую Победу. Большое вам спасибо», - отметили военнослужащие.