Глаза перестали реагировать на свет: россиянка в коме на Бали после отравления поддельным вином

Стали известны новые подробности состояния россиянки, впавшей в кому после отравления вином на индонезийском острове Бали. По словам подруги пострадавшей, у девушки перестали реагировать на свет глаза. Об этом порталу 360.ru рассказала приятельница, отдыхавшая вместе с Анной и ее молодым человеком.

Подруга находится во Вьетнаме и не может приехать на Бали из-за проблем с визой. Она предположила, что в вино известной на острове марки могли добавить метиловый спирт. В крови пострадавшей метанол не обнаружили, так как он быстро расщепляется в организме. Однако у туристов осталась недопитая бутылка.

Молодой человек Анны постоянно находится рядом с ней. Подруга назвала его героем: создан общий чат с 30 участниками, но его вклад несравнимо больше. Для пострадавшей нашли русского врача. Вместе с ним ищут аппарат для электроэнцефалографии, чтобы определить, жив ли мозг. Близкие планируют перевести Анну в другую клинику.

В России у девушки осталась только 75-летняя мама, живущая в Сочи. Пенсионерка намерена продать свое жилье, чтобы помочь дочери. Друзья Анны пытаются не допустить этого и ищут другие способы собрать средства. Ситуация остается критической. Следов официального расследования инцидента местными властями пока не поступало.

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