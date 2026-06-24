Госдума приняла закон о новых правилах классификации пляжей и отелей

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки к закону о туристской деятельности, которые меняют правила классификации пляжей и гостиниц. О том, как нововведения повлияют на отдыхающих, REGIONS рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам депутата, для туристов ключевое изменение касается безопасности на воде. Теперь официальный статус пляжа будет зависеть от фактического состояния воды, за которым проследит санитарная служба. Ранее категория пляжа сохранялась даже при запрете купания, что вводило отдыхающих в заблуждение.

Если санитарный надзор подтвердит, что водный объект не отвечает санитарным правилам и купаться там опасно для здоровья, классификацию пляжа приостановят. Теперь категория будет опираться на фактическое состояние воды, а не на формальные признаки. Это позволит туристам получать достоверную информацию о безопасности отдыха на воде.

Вторая часть закона направлена на наведение порядка среди средств размещения. С 1 сентября 2026 года объекты, у которых классификация была приостановлена и которые так и не подтвердили соответствие своему типу, лишатся статуса окончательно. Отель, числившийся в реестре без реальной проверки, больше не сможет удерживать классификацию, которую так и не подтвердил, а турист получает именно тот уровень обслуживания, который заявлен в категории.

В пресс-службе партии добавили, что закон вступает в силу со дня официального опубликования.