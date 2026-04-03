«Государство не имеет права запрещать»: Матвиенко раздала люльки мужчинам и успокоила женщин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раз и навсегда расставила точки над i. Никакого запрета абортов в стране не будет. Государство, по ее словам, не имеет права лезть в частную жизнь граждан. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Однако расслабляться рано. Матвиенко четко дала понять: выбор остается за женщиной, но врачи и общество обязаны сделать все, чтобы отговорить ее от этого шага. Потому что потом россиянка будет жалеть. При этом если решение принято окончательно — оно должно быть уважено.

Особый пассаж спикер адресовала мужчинам. Они, по ее мнению, ведут себя так, будто не имеют к беременности никакого отношения. А надо бы — быть рядом с любимой женщиной и делить ответственность. По сути, Матвиенко призвала сильный пол перестать прятаться за спинами и включиться в процесс.

