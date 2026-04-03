Каблуки бьют по венам: врач предупредила о риске варикоза

Постоянное ношение высоких каблуков может привести к серьезным проблемам с венами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-флеболога Елену Смирнову.

По ее словам, каблуки выше 5–6 сантиметров нарушают нормальную работу икроножной мышцы. Из-за этого ухудшается кровоток, а нагрузка на сосуды увеличивается. Если такая нагрузка становится регулярной, может начаться развитие варикозной болезни.

Кроме того, при ношении каблуков растягиваются стенки вен и повреждаются клапаны, которые отвечают за правильную циркуляцию крови. В результате кровь застаивается, а вены становятся заметными.

Среди основных симптомов — тяжесть в ногах, усталость, боль и отеки к вечеру.

Врачи советуют не злоупотреблять каблуками и чередовать обувь, чтобы снизить нагрузку на сосуды и избежать проблем в будущем.

