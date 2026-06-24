Ипотечные каникулы до полутора лет: Госдума приняла закон для семей со вторым ребенком

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет семьям при рождении или усыновлении второго ребенка получить ипотечные каникулы сроком до полутора лет. Как сообщил в беседе с REGIONS депутат Алексей Говырин, нововведение не требует подтверждения снижения доходов — достаточно самого факта появления ребенка.

Ранее отсрочку на полгода могли получить только те заемщики, чей доход упал более чем на 20%, а ежемесячный платеж превышал 40% семейного бюджета. Теперь, по словам парламентария, эти условия отменяются для семей со вторым и последующими детьми. Длительность льготного периода — до полутора лет, что совпадает с периодом, когда мама обычно не работает, а расходы семьи растут.

Заемщик сам выбирает дату начала каникул и может досрочно их прекратить в любой момент, добавил Говырин. Воспользоваться правом можно один раз за весь срок ипотеки, а обратиться в банк необходимо в течение 180 дней после рождения ребенка.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года и распространяется на договоры, заключенные до этой даты.

Как работает механизм

Депутат разъяснил механизм льготного периода. Первые шесть месяцев проценты по кредиту начисляться не будут. С седьмого по восемнадцатый месяц банк начисляет их по ставке договора на остаток долга. Эту сумму фиксируют, и заемщик доплатит ее после того, как закроет основной кредит. При этом сам ежемесячный платеж сохраняется и просто сдвигается во времени. Говырин рекомендовал семьям заранее заложить этот «хвост» в бюджет.