Яйца не виноваты: врач назвала настоящих врагов сосудов и спасителей от холестерина

Высокий уровень холестерина традиционно считается главной угрозой для сосудов после пятидесяти лет, но привычные представления о борьбе с ним часто оказываются ошибочными. Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына рассказала REGIONS , почему отказ от яиц и сливочного масла не гарантирует нормальных анализов, какие продукты на самом деле провоцируют образование бляшек и как выстроить рацион, чтобы помочь организму, а не навредить ему.

Холестерин — не враг, а строительный материал

Важно понимать, что холестерин жизненно необходим организму для синтеза гормонов, витамина D и построения клеточных мембран. Печень самостоятельно производит около 80 процентов этого вещества, и лишь пятая часть поступает с пищей. Проблема возникает не из-за наличия холестерина как такового, а из-за дисбаланса между его фракциями. Липопротеины низкой плотности («плохой» холестерин) оседают на стенках сосудов, формируя бляшки, тогда как липопротеины высокой плотности («хороший» холестерин) работают как очистители, удаляя излишки. Задача питания заключается не в тотальном исключении жиров, а в коррекции этого соотношения.

Скрытые провокаторы в тарелке

Многие пациенты исключают видимые источники жира, но продолжают употреблять продукты, которые стимулируют печень вырабатывать избыток «плохого» холестерина. Главными виновниками являются насыщенные и трансжиры, а также простые углеводы. Специалист выделила шесть групп продуктов, требующих строгого контроля:

Трансжиры. Содержатся в магазинной выпечке, печенье, маргарине, фастфуде и готовых соусах. На этикетках они могут скрываться под названиями «частично гидрогенизированные масла» или «кондитерский жир».

Переработанное мясо. Колбасы, сосиски, ветчина и копчености содержат не только насыщенные жиры, но и избыток соли, повышающей давление.

Жирное красное мясо. Свинину, баранину и мраморную говядину стоит ограничить до одного-двух раз в неделю, выбирая постные части.

Жирная молочная продукция. Сливки, сметану выше 15 процентов и жирные сыры лучше заменить на кисломолочные продукты средней жирности.

Белый хлеб и сладости. Простые углеводы повышают уровень триглицеридов, что дополнительно нагружает сосудистую систему.

Готовые соусы и майонез. Часто содержат скрытые трансжиры и сахар даже в несладких вариантах.

Исключение этих позиций из ежедневного меню способно улучшить показатели анализов уже через два-три месяца.

Природные чистильщики сосудов

Параллельно с отказом от вредных продуктов необходимо включить в рацион нутриенты, работающие как естественные регуляторы липидного профиля:

Овсянка и цельные злаки. Растворимая клетчатка связывает холестерин в кишечнике и выводит его. Тарелка каши на завтрак может снизить «плохой» холестерин на 5–10 процентов за несколько недель.

Жирная рыба. Лосось, скумбрия, сельдь и сардины богаты омега-3 кислотами, защищающими сердце. Рекомендуется минимум две порции в неделю.

Орехи. Горсть грецких орехов, миндаля или фундука (около 30 граммов) ежедневно снабжает организм растительными стеролами, блокирующими всасывание холестерина.

Оливковое масло первого отжима. Мононенасыщенные жиры в его составе повышают уровень «хорошего» холестерина.

Бобовые. Фасоль, чечевица и нут — чемпионы по содержанию растворимой клетчатки. Половина чашки в день снижает холестерин примерно на 5 процентов.

Овощи и фрукты с пектином. Яблоки, цитрусовые, баклажаны и капуста работают как губка, впитывающая излишки липидов.

Авокадо. Уникальный источник полезных жиров, одновременно снижающих «плохой» и повышающий «хороший» холестерин.

Стратегия вместо жестких ограничений

Способ приготовления имеет не меньшее значение, чем выбор продуктов. Жарка превращает полезную рыбу во вредное блюдо, поэтому предпочтение стоит отдавать запеканию, варке, тушению или пару. Врач подчеркивает, что строгие монодиеты ведут к срывам, тогда как постепенная замена вредных привычек на полезные дает устойчивый результат. Бутерброд с колбасой можно заменить на запеченную курицу, печенье — на яблоко, а майонезный салат — на свежие овощи.

Если уровень холестерина превышает 6 ммоль/л или есть наследственные риски, одной диеты может быть недостаточно. В таких случаях врач назначает статины, но правильное питание усиливает их действие и позволяет снизить дозировку. Не менее важны образ жизни и физическая активность: даже получасовая прогулка ежедневно помогает повысить «хороший» холестерин. Нормализация показателей занимает от трех до шести месяцев, но результат сохраняется надолго.

Интересный факт

Долгое время яйца считались главным диетическим табу при высоком холестерине, однако современные исследования полностью реабилитировали этот продукт. В желтке действительно содержится холестерин, но он практически не влияет на его уровень в крови у большинства людей. Более того, яйца богаты лецитином, который участвует в транспорте жиров и препятствует их отложению на стенках сосудов. Реальная угроза исходит не от природных продуктов, а от промышленно переработанных жиров, которые эволюционно чужды человеческому организму.