Юрист Ляпунова: через Госуслуги можно оспорить навязанный через двойника долг

Полностью исключить риски, связанные с чужими долгами, невозможно, однако существенно снизить вероятность их возникновения вполне реально, поведала Анастасия Ляпунова, руководитель практики банкротства и корпоративных споров юридической фирмы «Ляпунов Терехин и партнеры», в интервью агентству «Прайм».

Специалист разъяснила, что благодаря изменениям в законодательстве случаи появления «двойников» стали реже, но все же остаются проблемой. Ущерб от таких ситуаций может быть значительным — от несанкционированного списания средств со счета до невозможности выехать за границу из-за наложенных взысканий.

«Если выяснилось, что на вас по ошибке "повесили" чужую задолженность, действуйте без промедления. Прежде всего, убедитесь, что долг действительно вам не принадлежит, соберите документы, подтверждающие вашу личность и непричастность: паспорт, СНИЛС, ИНН и другие идентификаторы», — советует юрист.

Чтобы оспорить долг, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» или непосредственно на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В заявлении подробно опишите свою ситуацию и приложите документы, подтверждающие, что вы не являетесь тем должником. Обычно обращения рассматриваются оперативно, и в результате взыскания снимаются, резюмировала Ляпунова.

