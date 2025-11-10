Ловушка для экономных: как мошенники используют ажиотаж распродаж 11.11

Ноябрьские распродажи 11.11 и «Черная пятница» стали не только временем выгодных покупок, но и периодом повышенной активности кибермошенников. Эксперты предупреждают: в условиях ажиотажа покупатели часто теряют бдительность, становясь легкой дойкой для преступников. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей, объясняет в беседе с RT : желание сэкономить и ограниченность предложений создают идеальные условия для обмана.

Одна из самых распространенных схем — фиктивные интернет-магазины, которые копируют дизайн известных маркетплейсов. Эти сайты предлагают товары с нереально высокими скидками и требуют полной предоплаты. После перевода денег магазин исчезает, а покупатель остается ни с чем. Отличить подделку можно по отсутствию юридических реквизитов, сомнительным контактным данным и грамматическим ошибкам в описаниях.

Особую опасность представляют сообщения о «проблемах с доставкой». Мошенники, притворяясь курьерами или представителями службы поддержки, сообщают о необходимости «подтвердить данные карты» или «оплатить страховой взнос».

Важно помнить, что опасно передавать кому-то коды из SMS, CVV-код карты и переходить по подозрительным ссылкам — настоящие службы доставки никогда не просят такую информацию.

Новым трендом, по словам экспертов, стало также использование QR-кодов в рекламных листовках и социальных сетях. При сканировании пользователь попадает на фишинговый сайт или автоматически скачивает вредоносное приложение. Для безопасности стоит проверять адрес сайта перед вводом данных и использовать официальные приложения маркетплейсов. Если предложение кажется слишком выгодным — скорее всего, это ловушка. Настоящие распродажи редко предлагают скидки более 70-80% от исходной цены.

