Как понять, что смартфон скоро взорвется: эксперты назвали три главных признака

Аномальный перегрев и вздутие задней панели смартфона могут предвещать скорое возгорание или даже взрыв устройства. К такому выводу пришел журналист How-To Geek Исмар Хрничевич, проанализировав случай возгорания телефона, который принадлежал его близкому родственнику.

По словам эксперта, взрыв телефона почти всегда связан с выходом батареи из строя, хотя не каждая поломка аккумулятора приводит к огню. Есть несколько предупреждающих сигналов. Первый — аккумулятор начинает быстрее разряжаться и хуже держать заряд. Второй — смартфон чаще обычного нагревается, даже при выполнении простых задач. Это может указывать на начало теплового разгона — последний «предупреждающий звонок» перед критическим отказом.

Кроме того, устройство с изношенной батареей может произвольно перезагружаться или выключаться, несмотря на достаточный уровень заряда. Самый очевидный и опасный признак — вздутие аккумулятора в результате химических процессов. В этом случае батарея увеличивается в размерах, выталкивая заднюю панель смартфона наружу. При обнаружении любого из этих симптомов эксперты настоятельно рекомендуют немедленно прекратить использование устройства и обратиться в сервисный центр для замены аккумулятора, чтобы избежать пожара или травм.

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