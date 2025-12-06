Леус: декабрь в Москве бесснежный уже в четвертый раз за XXI век

По данным метеоролога Михаила Леуса из центра «Фобос», начало декабря в Москве в текущем году оказалось без снега. Подобное погодное явление в российской столице наблюдается лишь четвертый раз с начала XXI века, как он отметил в своем телеграм-канале.

По словам эксперта, отсутствие снега в первые дни декабря, подобное текущей ситуации, наблюдалось лишь трижды за всю историю: в 2006, 2008 и 2009 годах. В 2006 году снежный покров образовался только 19 декабря, а в 2008 году — 23 декабря, подчеркнул Леус.

«В XXI веке бесснежное начало декабря наблюдается уже четвертый раз. Оказывается, бесснежное начало календарной зимы в столице не редкость», — заявил он.

Ранее сообщалось, что синоптик Вильфанд посоветовал москвичам не ждать напрасно снега в декабре.