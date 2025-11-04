«Mash на Мойке»: Бывшую жену боксера Бивола Екатерину избил отец спортсмена

Отца российского боксера Дмитрия Бивола Юрия обвиняют в избиении его бывшей жены Екатерины. Об этом стало известно из Telegram-канала «Mash на Мойке». Инцидент произошел в период, когда Екатерина восстанавливалась после операции на носу.

Бывшая супруга известного боксера сообщила, что Бивол-старший внезапно появился на тренировке своего внука Никона. Она попыталась воспрепятствовать его визиту и включила камеру, однако мужчина выбил телефон у нее из рук. На записи слышны крики и звуки борьбы, включая детский голос.

Екатерина обнародовала видео, на котором видно, что у нее повреждено лицо: из носа идет кровь, а на лбу и скуле видны следы ударов. Она отметила, что бывший свекор нанес ей удар прямо в область свежего шва. После инцидента она обратилась в полицию и заявила о своем намерении подать в суд на бывшего свекра.

В 2023 году пара рассталась, оставив после себя двоих общих сыновей. Екатерина Бивол выразила недовольство по поводу суммы алиментов, которую ее бывший супруг выплачивает на содержание детей.

