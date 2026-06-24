Споры о том, как правильно собирать грибы — срезать ножом или выкручивать, не утихают среди грибников годами. Ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков дал однозначный ответ и объяснил, почему варварский сбор может навредить лесу, передает REGIONS .

По мнению эксперта, оптимальный способ — аккуратно выкрутить гриб из земли. Если выдергивать с большим комом грибницы, можно ее повредить. Лучше аккуратно выкрутить, а потом очистить ножом. Что касается срезания ножом, у этого метода тоже есть недостаток — оставляются «ворота для инфекции». Таким образом, золотое правило грибника — аккуратно выкручивать гриб, а уже потом очищать его от земли и лесного мусора.

Некоторые неопытные грибники в погоне за урожаем выдергивают грибы с корнем, повреждая грибницу. Поврежденная грибница может долго восстанавливаться, а в некоторых местах и вовсе перестать плодоносить. Поэтому бережное отношение к лесу — залог богатых урожаев в будущем.

В лесах Подмосковья начался сезон сбора белых грибов и лисичек. Микологи советуют не забираться в чащу и не собирать незнакомые экземпляры.