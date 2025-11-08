Московская квартира внука Пугачевой Никиты Преснякова в залоге у банка с 2018 года

Квартира площадью 249,3 квадратных метра в центре Москвы, принадлежащая внуку певицы Аллы Пугачевой Никите Преснякову, всё ещё находится в залоге у банка. Это следует из документов Росреестра и других материалов, с которыми поделилось РИА Новости.

В 2012 году квартира в доме в Варсонофьевском переулке в центре Москвы перешла в собственность внука певицы Пресняковой. Об этом стало известно из материалов, предоставленных агентством.

Квартира находится в единоличной собственности с 2012 года, что подтверждается данными Росреестра. Согласно этим данным, кадастровая стоимость жилья площадью 249,3 квадратных метра превышает 163,3 млн рублей.

Помимо этого, из данных Росреестра следует, что с сентября 2018 года и по сей день на квартире зарегистрирована ипотека.

Юрист Денис Корягин в интервью журналистам объяснил, что обременение на квартиру может указывать на оформление ипотеки в 2018 году, но под залог другого имущества. Он также подчеркнул, что полное распоряжение недвижимостью невозможно, пока на ней присутствуют обременения.

«В данном случае какие-либо сделки с недвижимостью могут проводиться лишь с согласия банка», — сказал Корягин.

Ранее сообщалось, что бежавший в США после начала СВО Никита Пресняков собирается вернуться в Россию.