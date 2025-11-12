Мутирующие ИИ-трояны меняют правила игры в сражении с антивирусами

Эксперты в области информационных технологий и кибербезопасности пришли к выводу, что традиционные методы защиты от компьютерных вирусов необходимо срочно модернизировать. В беседе с "Известиями" они отметили , что одной из главных проблем современности являются вредоносные программы, использующие искусственный интеллект для изменения своего кода.

Некоторые вирусы применяют подобный подход. Например, PromptFlux изменяет свою структуру с помощью сервиса Gemini, чтобы избежать обнаружения. PromptSteal выдает себя за генератор изображений и крадет данные. QuietVault, в свою очередь, использует искусственный интеллект, размещенный на серверах, для достижения тех же целей.

Технический pre-sale-эксперт Центра компетенций сетевой безопасности "Софтлайн Решения", Кристиан Олейник, отметил, что современные вредоносные программы изменяют свое поведение и структуру кода, создавая временные скрипты и имитируя системные процессы. Традиционные методы обнаружения, основанные на сигнатурах, оказываются неэффективными, так как вирусы адаптируются к системам защиты, выглядят "чистыми" и требуют глубокого анализа их поведения.

Современные вирусы, благодаря новым технологиям, основанным на искусственном интеллекте, способны оставаться незамеченными. Это кардинально меняет правила игры в противоборстве с антивирусами, создавая новую динамику в их вечной шахматной партии, заключил собеседник издания.

Ранее российским туристам объяснили, как защититься от мошенничества с Wi-Fi в Европе.