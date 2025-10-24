Туристам объяснили, как защититься от мошенничества с Wi-Fi в Европе
Туристов в Европе могут обокрасть через Wi-Fi
Фото: [Фото: istockphoto.com/Chong Kee Siong]
Туристам из России, отправляющимся в Европу, рекомендуют использовать VPN и проверять подлинность Wi-Fi, чтобы не стать жертвами кибермошенников. Об этом сообщает «Южный Федеральный».
Эксперты в туристической сфере отмечают рост мошенничества через поддельные Wi-Fi сети в Европе. Злоумышленники используют фальшивые точки доступа для кражи личных данных и денежных средств.
Также распространены поддельные сайты бронирования, фишинговые письма, ATM-скимминг и мошеннические приложения. Туристы рискуют потерять деньги при предоплате за несуществующие услуги или при взломе аккаунтов в соцсетях.
Специалисты советуют проверять подлинность Wi-Fi сетей, пользоваться VPN, надежными паролями и антивирусом. Бронирование следует осуществлять только через официальные сайты. В случае мошенничества необходимо сразу обращаться в полицию и банк.
