Туристам объяснили, как защититься от мошенничества с Wi-Fi в Европе

Туристам из России, отправляющимся в Европу, рекомендуют использовать VPN и проверять подлинность Wi-Fi, чтобы не стать жертвами кибермошенников. Об этом сообщает « Южный Федеральный ».

Эксперты в туристической сфере отмечают рост мошенничества через поддельные Wi-Fi сети в Европе. Злоумышленники используют фальшивые точки доступа для кражи личных данных и денежных средств.

Также распространены поддельные сайты бронирования, фишинговые письма, ATM-скимминг и мошеннические приложения. Туристы рискуют потерять деньги при предоплате за несуществующие услуги или при взломе аккаунтов в соцсетях.

Специалисты советуют проверять подлинность Wi-Fi сетей, пользоваться VPN, надежными паролями и антивирусом. Бронирование следует осуществлять только через официальные сайты. В случае мошенничества необходимо сразу обращаться в полицию и банк.

