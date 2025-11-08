Мужчина с красным шариком в руке и за рулем Zeekr устроил массовое ДТП в Москве

В Москве у метро Щукинская произошло массовое ДТП, виновником которого стал водитель китайского электромобиля Zeekr. Он выехал на встречную полосу, управляя машиной одной рукой. В другой руке у него был красный шарик, из которого он что-то вдыхал, передает Телеграм-канал Shot.

На видео заметно, что водитель был настолько увлечен игрой с воздушным шариком, что не обратил внимания на пересечение двойной сплошной линии и последующее столкновение с автомобилями, остановившимися на красный свет на встречной полосе.

Транспортное средство получило значительные повреждения. К счастью, пешеходы остались невредимы..

Согласно информации от Shot, за рулём находился 27-летний Гарик М. Сотрудники дорожно-патрульной службы оформили на нарушителя административный протокол. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

