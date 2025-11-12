На юго-востоке Москвы дорожный знак установили впритык к дому и возмутили автолюбителей

В районе Марьино на юго-востоке Москвы зафиксирован необычный случай: дорожный знак оказался скрыт за зданием из-за неправильного расположения. На это обратил внимание Телеграм-канал «Москва М125».

На фотографиях, сделанных местным жителем, видно, что знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор» были установлены на столбе вплотную к дому, примерно в одном метре от стены. Эти знаки направлены в сторону здания, что затрудняет обзор для водителей.

«Ведь и не скажешь, что не предупреждали, когда будут эвакуировать. И да, на другой стороне точно такой же, у самого дома», — прокомментировал ситуацию автор публикации.

Автомобилисты, проезжающие по этой дороге, не могут определить, какие знаки перед ними, поскольку не видят их с лицевой стороны.

