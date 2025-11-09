Оперативники выясняют причины жуткой аварии с шестью погибшими под Новосибирском

В Новосибирской области на трассе Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля, в результате которого погибли шесть человек — трое детей и трое взрослых. Об этом сообщили в областном управлении МВД.

В 04:30 по местному времени (00:30 по московскому времени) 9 ноября на трассе Р-255 "Сибирь" произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-21099, следовавший из Новосибирска в Кемерово, на 139-м километре дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo. Информация пока предварительная.

В результате ДТП погибли трое детей — мальчики в возрасте 1, 8 и 10 лет, а также 35-летняя женщина. Кроме того, жертвами аварии стали водитель и пассажир легковой машины, чьи личности пока не установлены. 40-летний водитель грузовика отделался легким испугом.

На месте происшествия трудятся инспекторы ГИБДД и следователи. Они тщательно исследуют все обстоятельства и причины ДТП.

Движение в обоих направлениях ограничено в районе ДТП.

Ранее сообщалось, что на 664-м километре трассы Москва — Петербург авто наехало на столб, погиб человек.