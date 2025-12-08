На неонацистском марше с факелами в Европе полицейский получил камнем по голове

В Стокгольме прошел марш ультраправых групп. В факельном шествии неонацистов приняли участие около сорока человек, сообщает шведский новостной портал Sweden Herald.

«Салемский марш» был организован в честь 25-летия трагической гибели 17-летнего националиста Даниэля Вредстрема, который стал жертвой жестокого нападения в 2000 году. Конфликт произошел во время столкновения с молодыми людьми предположительно иммигрантского происхождения в пригороде Стокгольма.

На случившееся событие отреагировали представители противоположного политического лагеря. По словам Терезы Карвалью, представительницы социал-демократов в сфере правовой политики, «нацисты снова идут по нашим улицам». Она подчеркнула, что это вызывает тревогу и представляет угрозу.

«Мы должны отреагировать и дать отпор этой правоэкстремистской волне», — добавила политик.

Порядка 150 человек приняли участие в марше. Перед началом акции они попытались прорваться через оцепление полиции. На данный момент известно, что один сотрудник полиции получил травму головы, когда в него бросили камень. Также 15 человек были задержаны правоохранителями.

Начато расследование в связи с нападением на представителя власти.