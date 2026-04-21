Мария Зайцева встала на защиту Виктории Бони после скандала с телеведущим Соловьевым

Модель и блогер Виктория Боня, недавно оказалась в центре громкого скандала, начавшегося с ее видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину, в котором она затронула ряд острых проблем в стране.

На это обращение отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле ознакомились с мнением Бони и принимают необходимые меры. Однако на этом история не закончилась, а приняла неожиданный оборот.

В эфире федерального канала «Россия-1» телеведущий Владимир Соловьев позволил себе крайне оскорбительное высказывание в адрес Бони. Естественно, такой тон не остался без ответа: Боня пригрозила подать на Соловьева в суд за оскорбление чести и достоинства, и этот конфликт мгновенно привлек внимание общественности и других знаменитостей.

Одной из первых эмоционально отреагировала певица Мария Зайцева, которая записала видеообращение, где призвала принять закон о домашнем насилии, пишет The Voice. Зайцева заявила, что оскорбление Соловьева — это не просто удар по Боне, а удар по всему обществу, и выразила надежду, что эта ситуация послужит катализатором положительных изменений в отношении к женщинам в публичном пространстве.

Фото: [ скриншот видео ]

«Когда я увидела сейчас высказывание этого мужчины в кавычках в адрес Виктории, я была в шоке. Хотя, с другой стороны, знаете, не могу сказать, что это был капитальный шок в контексте того, что этот гражданин на протяжении уже очень долгого времени самым нелицеприятным образом говорит о женщинах», — отметила певица.

Не остался в стороне и эпатажный шоумен Никита Джигурда, который публично заступился за Боню и вызвал Соловьева на дуэль.

Ранее актриса Яна Поплавская поддержала журналиста Владимира Соловьева на фоне скандала с Викторией Боней.