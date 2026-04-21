Более 30 задвижек обновлено: в Подмосковье дан старт сезонным работам по замене задвижек

Мособлводоканал приступил к программе сезонной модернизации водопроводных сетей: с начала года специалисты предприятия заменили 33 задвижки на сетях водоснабжения. Работы выполняются по поручению министра жилищно‐коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева в рамках планового обслуживания инфраструктуры региона.

Как сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, задвижки выполняют сразу несколько ключевых функций. Они обеспечивают равномерное распределение воды по разным направлениям, помогают регулировать давление в системе, предотвращая резкие скачки, которые могут привести к повреждениям труб. Благодаря им удается контролировать расход ресурсов и оперативно отключать отдельные участки, например, для проведения ремонта или в случае аварии. Исправные задвижки минимизируют риск утечек и потерь воды, а также способствуют продлению срока службы всей водопроводной инфраструктуры.

Замена запорной арматуры — не просто техническое обслуживание, а важная профилактическая мера. Современные задвижки, устанавливаемые специалистами Мособлводоканала, отличаются повышенной надежностью и долговечностью. Они обеспечивают более точное управление потоками воды, снижают вероятность сбоев в работе сети и помогают рационально использовать водные ресурсы.

Сейчас сезонные работы только стартовали, но впереди — обширная программа по модернизации водопроводных сетей Подмосковья. Каждый обновленный элемент, даже такой небольшой, как задвижка, вносит вклад в общую надежность инфраструктуры. В результате тысячи семей получают гарантию стабильного водоснабжения — комфортного и безопасного в любое время года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в течение этого года.