На севере Москвы жители сфотографировали пешеходный переход, ведущий в никуда

В одном из районов Москвы, а именно на севере города, был замечен пешеходный переход, который не имеет продолжения. На эту проблему обратил внимание Телеграм-канал «Москва М125». Речь идет о переходе, расположенном на 2-й Хуторской улице в районе метро Савеловскя.

На фотографии видно, что пешеходный переход завершается бордюром и газоном, что вызывает затруднения у пешеходов и водителей. Разметка на проезжей части нанесена лишь в нескольких метрах от тротуара.

В публикации говорится, что местные жители были крайне удивлены появлением необычной зебры. Они задаются вопросом, кто и с какой целью так открыто подшутил над пешеходами и водителями.

Ранее москвичи пожаловались на спрятавшийся за домом дорожный знак в районе Марьино. Из-за этого водители, проезжающие мимо, не могут распознать, какие знаки перед ними, так как не могут оперативно их увидеть с лицевой стороны.