Один погиб и пятеро пострадали в ДТП под Ростовом, среди пострадавших трехлетний малыш

В Ростовской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии один человек погиб, а пятеро, среди которых был ребенок, получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона 6 декабря в своем телеграм-канале.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "ВАЗ 2114" скончался. Несмотря на быструю доставку в медицинское учреждение, спасти его не удалось. Пассажиры в возрасте 35 и 52 лет, а также все, кто находился в другом транспортном средстве, включая 3-летнего малыша, получили серьезные травмы различной степени тяжести.

«В 16:20 по местному времени на 56 км дороги Миллерово – Вешенская 33-летний водитель, управляя ВАЗ 2114, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 2107 под управлением 28-летнего водителя», – говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов в данный момент выясняют все обстоятельства случившегося. Медицинские работники прилагают усилия для спасения жизней пострадавших.

