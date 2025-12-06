Два колеса оторвались у большегруза на трассе в Свердловской области

На Серовском тракте на Урале вблизи Невьянска произошел опасный инцидент: у движущегося большегруза прямо на ходу оторвало сразу два колеса. Страшный момент попал на видео с регистратора автомобиля, водитель которого как раз собирался совершить обгон фуры.

По словам очевидца, поделившегося записью с порталом E1.RU, происшествие обошлось без жертв и пострадавших — другие автомобилисты успели среагировать и избежать столкновения с отлетевшими деталями.

Мужчина подробно описал последствия ЧП: «У фуры посрывало болты, вся трасса ими усеяна. Собрали осколки от оси». Он также рассказал, что, обнаружив наряд ДПС примерно в километре от места происшествия, попросил сотрудников прибыть для контроля обстановки.

«Наряд ГАИ стоял через километр, я их попросил приехать и проконтролировать ситуацию. Сорвались с сиреной», — добавил водитель.

Видеозапись инцидента демонстрирует, как во время движения у прицепа грузовика один за другим отделяются колеса, которые, отскакивая, катятся по проезжей части. Ситуация создала реальную угрозу для других участников движения, однако, благодаря бдительности водителей, серьезных последствий удалось избежать. Причины, по которым у фуры сорвало колеса, предстоит выяснить специалистам.

