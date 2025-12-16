Перепутал переключатели: пилот обесточил самолет с пассажирами в небе над Турцией

Фото: [ Самолет в небе над Ленинским округом/Медиасток.рф ]

Расследование Росавиации раскрыло детали необычного инцидента на рейсе из Антальи в Екатеринбург 25 сентября. Как пишет MK.RU со ссылкой на канал «Авиаторщина», один из пилотов случайно обесточил часть систем воздушного судна, причем прямо во время полета.

Предварительно установили, что, когда командир Boeing 767 ненадолго покинул кабину, оставшийся за штурвалом второй пилот совершил критическую ошибку: по невнимательности он активировал переключатель системы резервного питания. Это действие привело к мгновенному отказу части бортовых систем.

На дисплеях экипажа вспыхнуло 11 предупреждений о неисправностях, а центральный автопилот отключился. КВС, срочно вернувшийся на место, был вынужден запросить экстренное снижение и взял курс на запасной аэродром в Сочи.

В результате самолет приземлился успешно и никто не пострадал.

