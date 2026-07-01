Пять лет перемен: администрация Черноголовки исполнила 90% наказов жителей

Глава Городского округа Черноголовка Роман Хожаинов выступил перед жителями с ежегодным отчетом, в котором подвел итоги развития муниципалитета за последние пять лет. За этот период, как было отмечено, удалось исполнить свыше 90% наказов, поступивших от граждан. Основные усилия были сосредоточены на модернизации коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства, благоустройстве и социальной сфере.

По словам главы округа, обратная связь с населением стала главным инструментом в определении векторов развития. Активная позиция жителей, их неравнодушие и готовность участвовать в обсуждениях позволяют местной администрации более точно расставлять приоритеты и избегать ошибок. Такой подход, по его убеждению, обеспечивает поступательное движение вперед и гарантирует, что бюджетные средства расходуются на действительно важные для людей объекты.

При содействии губернатора Андрея Воробьева и областного правительства в округе были запущены масштабные инфраструктурные проекты. В их числе — замена ветхих тепловых сетей, обновление котельного оборудования, ремонт подъездов и благоустройство дворов с установкой современных игровых комплексов. Активно преображаются общественные зоны, причем к этому процессу активно подключается местный бизнес, который инвестирует средства в создание комфортной среды.

Отдельно глава остановился на достижениях в образовании, культуре и спорте. Успехи в этих направлениях, по его мнению, стали результатом самоотдачи преподавателей и таланта подрастающего поколения.

При этом администрация продолжает сохранять открытый диалог с горожанами — выездные приемы и оперативное решение возникающих вопросов стали привычной практикой.

Особый акцент был сделан на поддержке семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Эта задача, как подчеркнул Хожаинов, находится под постоянным контролем. Власти поддерживают связь с родственниками бойцов, регулярно проводят встречи и стараются максимально быстро реагировать на их запросы.

Касаясь будущих планов, глава сообщил, что предстоит продолжить модернизацию теплосетей, уже проводится капитальный ремонт магистрального водопровода. Кроме того, в ближайшей перспективе запланировано масштабное благоустройство территории бывшего велотрека, прилегающей зоны у Воскресенского храма и бульвара Золотого.

Реализация всех этих замыслов, по словам Хожаинова, возможна только при участии самих жителей, которые своим участием и неравнодушием помогают делать родной округ лучше. В завершение встречи он выразил признательность черноголовцам за оказанное доверие и поддержку.