Школьник откопал древнеримское золото, гуляя с собакой

Британский школьник Роуэн Браннан совершил неожиданное археологическое открытие во время обычной прогулки с собакой. Двенадцатилетний подросток обнаружил на поле в районе города Пагхэм фрагмент древнеримского украшения, который оказался золотым браслетом I века нашей эры. Изначально мать мальчика отнеслась к находке скептически и предложила выбросить непонятный металлический обломок.

Однако Роуэн, увлекающийся поиском сокровищ, настоял на своем — он был уверен, что нашел настоящее золото. Его интуиция не подвела: эксперты Британского музея подтвердили подлинность артефакта, указав, что подобные браслеты в Римской империи служили наградой за воинскую доблесть. Частично сохранившееся звено древнего украшения было приобретено музеем Новиум при финансовой поддержке гранта и теперь заняло место в постоянной экспозиции.

